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19:11, 15 сентября 2022
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Алена Водонаева поделилась секретами стройности

Алена Водонаева
Алена Водонаева
Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Личными секретами стройности поделилась популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева в своем Telegram-канале.

«Друзья, худейте с диетологами и эндокринологами. Это если случай тяжелый. Если речь о незначительных лишних килограммах, путь к стройности может быть самостоятельным», — написала звезда.

По мнению Водонаевой, основы здорового тела — это активный образ жизни, большое количество белка и клетчатки в рационе, полтора-два литра воды в день, здоровый сон, а также отсутствие вредных привычек.

«Ненавижу жир и всегда парюсь по этому поводу. Я к себе очень критична», — призналась телеведущая в комментариях.

Ранее Водонаева показала ремонт в своей новой квартире в Москве. Подписчики сравнили жилье звезды с домом семейки Аддамс из культовой черной комедии.

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