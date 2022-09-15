Алена Водонаева поделилась секретами стройности

Личными секретами стройности поделилась популярная телеведущая и блогер Алена Водонаева в своем Telegram-канале.

«Друзья, худейте с диетологами и эндокринологами. Это если случай тяжелый. Если речь о незначительных лишних килограммах, путь к стройности может быть самостоятельным», — написала звезда.

По мнению Водонаевой, основы здорового тела — это активный образ жизни, большое количество белка и клетчатки в рационе, полтора-два литра воды в день, здоровый сон, а также отсутствие вредных привычек.

«Ненавижу жир и всегда парюсь по этому поводу. Я к себе очень критична», — призналась телеведущая в комментариях.

Ранее Водонаева показала ремонт в своей новой квартире в Москве. Подписчики сравнили жилье звезды с домом семейки Аддамс из культовой черной комедии.