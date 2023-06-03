Доктор Щербатова раскрыла секреты натурально-красивых губ

Секреты натурально-красивых губ после увеличения раскрыла в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог, руководитель и главный врач «Клиники Щербатовой» Юлия Щербатова.

«Существуют стандарты, которые меняются от эпохи к эпохе. Сейчас нам кажутся красивыми средне полные или полные губы. И многие несут мне фотографии с запросом "мне вот так, это красиво". А я не уверена. Потому что фото — это застывшая картинка, я не знаю, как эти губы будут выглядеть в мимике», — заявила доктор.

В качестве объяснения Щербатова привела пример: многим не нравятся так называемые «губы-утки», потому что они выглядят максимально неестественно. При этом в статике такие губы могут смотреться нормально, но в артикуляции мы видим «парализованную» верхнюю губу — она совсем не шевелится.

«Почему так вышло? Скорее всего, был использован какой-то суперплотный гель, который, вероятно, даже не предназначен для коррекции в области красной каймы губ. Колют его, преследуя две цели — сделать побольше и чтоб хватило на подольше», — рассказала хирург. Отсюда следует главный секрет естественных губ — правильный выбор препарата, позволяющего полностью сохранить естественную мимику.

Важно понимать, что губы не бывают идеально гладкими никогда, даже у младенцев на них есть микро-морщинки, продолжила Щербатова. В первые несколько дней после инъекции губы могут сохранять этакую «глянцевость» из-за отека, но позднее такого быть не должно. Если неестественный блеск сохранился, значит, врач допустил ошибку с выбором препарата или с его расположением, или же вколол слишком большую дозу. В результате был нарушен кровоток и лимфодренаж и образовался лимфатический застой.

По этой причине хирург рекомендует максимально ответственно относиться к выбору врача, изучать все отзывы, детально общаться с доктором до процедуры.

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