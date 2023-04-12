Врач назвала преимущества секса с женщиной старше 40 лет

Преимущества секса с женщиной старше 40 лет назвала в беседе с «Мослентой» сексолог, психолог, руководитель психологического центра отношений «О!ДА» Екатерина Альская.

«Есть мнение, что самые яркие сексуальные впечатления женщины переживают в молодости, в диапазоне от 20 до 30 лет, а дальше как-то непонятно, вроде и менопауза не за горами. На самом же деле, многие женщины становятся гораздо более смелыми любовницами и занимаются самым лучшим сексом после 40 лет. Следовательно, и партнеры с этими женщинами тоже получают массу приятных бонусов», — заявила врач.

По ее словам, молодые женщины часто зажаты, они не знают своего тела достаточно хорошо, многие не испытывают оргазма, их сексуальный потенциал не раскрыт. А женщины за 40 успели хорошо изучить себя, они знают, чего хотят, открыто и прямо говорят об этом партнерам. Они находятся на пике своих сексуальных возможностей: испытывают желание, влечение, возбуждение, страсть.

«Женщина в 40 — сформировавшаяся цельная личность. Она уверена в себе и самодостаточна, она умеет брать и давать ласку, получать удовольствие от тела партнера», — считает Альская.

Еще один важный плюс: взрослая женщина знает, как довести партнера до экстаза, так как имеет опыт, обладает навыками и знаниями в интимной жизни.

«Она ценит свое время и не будет ложиться в постель с тем, кто ее не устраивает. Но если она все же выбрала партнера — значит, он ее привлек. Ее знания и умения позволят обоим получить максимум удовольствия. Кроме того, она поддержит, подбодрит или легко переведет в шутку любые неудачи и неловкие моменты. Она умеет жить в удовольствие, и мужчины чувствуют себя рядом с ней легко», — пояснила сексолог.

Наконец, женщины за 40 меньше подвержены влиянию чужого мнения. Они реже тревожатся по поводу того, как выглядят в постели. «А еще они легче идут на эксперименты и даже предлагают их сами», — добавила Альская.

Ранее пользу регулярных занятий сексом объяснил уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Он особенно порекомендовал регулярную половую жизнь людям старше 50 лет.