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Известный сексолог рассказал об особенностях интимной жизни людей за 60

Известный сексолог рассказал об особенностях интимной жизни людей за 60
Фото: Pixabay

Об особенностях интимной жизни людей за 60 «Мосленте» рассказал известный российский врач-сексолог и психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов», действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Евгений Кульгавчук.

«Прежде всего, необходимо понимать, что сексуальная жизнь с точки зрения физиологии — это цепочка условных рефлексов, которые или закрепляются, или затухают. Причем если в первой половине жизни гормональная составляющая поддерживает функцию воспроизводства и тем самым при длительных воздержаниях порой лишь добавляет "аппетита", то во второй половине жизни ситуация другая. Принцип иной. Чем реже, тем реже», — рассказал Кульгавчук.

В связи с вышесказанным сексолог дал ряд рекомендаций людям старше 60 лет, которые продолжают активно заниматься любовью. Он отметил, что очень важно обеспечить максимально благоприятные условия для интимной близости. «Мужчинам нужно постараться не прерывать половой акт, насколько это возможно. Женщинам стоит помнить, что со снижением выработки эстрогенов слизистая влагалища может истончаться, а его сухость может способствовать травматизации при половом акте. Поэтому необходимо в обязательном порядке использовать любриканты, которые могут заменять естественную смазку», — посоветовал врач.

Ранее Кульгавчук призвал к активной половой жизни в период стресса.

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