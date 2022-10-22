Люди
17:17, 22 октября 2022
1 мин.

Мясников призвал одну группу людей с осторожностью относиться к селедке

Мясников призвал одну группу людей с осторожностью относиться к селедке
Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

С осторожностью относиться к селедке призвал одну группу людей известный врач и телеведущий Александр Мясников.

«Все гипертоники любят селедку. То ли потому что у них другая вкусовая чувствительность к соли, другие рецепторы, то ли потому что запретный плод сладок. Нельзя? Нельзя. Столько соли для них — белая смерть. Но два-то кусочка можно», — заявил известный доктор.

Мясников рассказал и о полезных свойствах сельди. Эта жирная морская рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, которая предохраняет человека от развития слабоумия, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему, защищает от аритмии, а также снижает уровень и риски тромбозов.

Кроме того, селедка улучшает обмен веществ, снижает риск онкологических заболеваний, нормализует работу нервной системы, сохраняет остроту зрения, улучшает состояние кожи и волос.

Ранее доктор Мясников назвал главные признаки депрессии у пожилых. Он призвал возрастных россиян соблюдать гигиену сна.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.