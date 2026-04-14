Семь школьниц избили одноклассницу и знакомую в Подмосковье.

Семь школьниц, избивших одноклассницу и знакомую в Котельниках и Люберцах, признаны виновными в хулиганстве и иных действиях сексуального характера. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы — от 1,5 лет условно до 4,5 лет в воспитательной колонии, заявили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

По данным следствия, в декабре 2024 года школьницы 15 и 16 лет в школе в Котельниках избили одноклассницу в туалете. Позднее в тот же день они избили знакомую им 14-летнюю девочку, а также совершили иные действия сексуального характера.

Суд установил, что школьницы виновны в хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ, а также в совершении иных действий сексуального характера, предусмотренных пунктами «а» и «б» части 3 статьи 132 УК РФ.

