Финансовый консультант дала инструкцию по ведению семейного бюджета

Инструкцию по ведению семейного бюджета дала «Мосленте» сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова. По ее словам, существуют несколько типов бюджета. Первый — общий, когда в семье все деньги находятся в одном кошельке. Они вместе зарабатываются и вместе тратятся.

«С одной стороны, это самый простой тип бюджета, ведь в нем нет никакого особого распределения. В то же время здесь чаще всего возникают конфликты, так как интересы у сторон разные. Даже если супруги очень любят друг друга, мужчине не всегда понятны женские расходы, а женщине — мужские. Часто это становится камнем преткновения», — сказала она.

Второй тип бюджета — раздельный. Здесь у каждого свой кошелек. В этом типе бюджета важно распределить траты между супругами. Этот вариант подходит взрослым парам, которые вступают не в первый брак и обладают каждый собственным капиталом отмечает специалист.

Третий тип бюджета — смешанный, когда есть общая часть для реализации целей и задач семьи, и у каждого есть свои деньги, траты которых не нужно согласовывать друг с другом. Его эксперт считает наиболее простым, но самым непопулярным.

«Одна из проблем ведения бюджета то, что люди эту тему вообще не обсуждают. Это пока не является нормой в каждой российской семье. Отсюда и важное правило ведения бюджета — договориться. Если ранее вы его не вели, то уделите этому время. Обговорите, как вы будете его организовывать, кто будет условно финансовым директором, кому будет стекать вся информация и как часто вы будете ее анализировать, а позже принимать решения», — уточнила инвестор.

Волкова уточнила, что для первичного аудита достаточно вести бюджет 2-3 месяца, чтобы сделать определенные выводы: увидеть конкретные статьи расходов, которые вам казались не столь значительными.

По ее словам, для того, чтобы понимать, сколько и куда тратится денег, можно использовать мобильные приложения, которые могут автоматически считывать статьи расходов с карт. С их помощью можно будет увидеть реальную картину и управлять финансовыми рычагами.

Ранее Волкова дала рекомендации о том, как научить ребенка финансовой грамотности. Для начала она порекомендовала показать ему личный пример.