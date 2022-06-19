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Вчера в 23:35
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Токсиколог призвал оберегать детей от семян растений на даче

Токсиколог призвал оберегать детей от семян растений на даче
Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Оберегать детей от семян растений на даче призвал в ходе беседы с «Газетой.Ru» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Насколько бы безобидными не были сами культуры, их семена могут причинить тебенку вред, подчеркнул он.

«Весь посадочный материал всегда нужно держать подальше от детей. Представьте: скушал ребенок семечку, родителям не сказал, а они это не заметили. Потом ребенку стало плохо, а родители не знают, чем помочь и от чего спасать», — объяснил он.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от укусов клещей. Специалисты рассказали о правилах поведения на прогулках с детьми по садово-огородным участкам, парковым и лесным территориям.

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