Токсиколог призвал оберегать детей от семян растений на даче

Оберегать детей от семян растений на даче призвал в ходе беседы с «Газетой.Ru» врач-токсиколог Михаил Кутушов. Насколько бы безобидными не были сами культуры, их семена могут причинить тебенку вред, подчеркнул он.

«Весь посадочный материал всегда нужно держать подальше от детей. Представьте: скушал ребенок семечку, родителям не сказал, а они это не заметили. Потом ребенку стало плохо, а родители не знают, чем помочь и от чего спасать», — объяснил он.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от укусов клещей. Специалисты рассказали о правилах поведения на прогулках с детьми по садово-огородным участкам, парковым и лесным территориям.