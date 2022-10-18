Семенович назвала главное качество достойного мужчины

Главное качество достойного мужчины назвала в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица Анна Семенович.

«Надо смотреть на их поступки. Если мужчина делает то, что обещает, например держит слово, помогает морально, материально, дарит подарки... То есть что-то для вас делает, значит он вас любит и вы ему дороги. А если он только говорит и ничего не делает, я бы на такого мужчину время не тратила», — сказала знаменитость.

По словам Семенович, все мужчины мастаки говорить, а женщинам следует их внимательно слушать, особенно первое время. Она отметила, что нужно слушать душой, чтобы понимать, когда ваш спутник «заливает». «Так будет понятно, с каким человеком вы встречаетесь», — уточнила певица.

Ранее Анна Семенович раскрыла свое место силы. «Это моя квартира. Я долго и тщательно продумывала ремонт в ней, делала все под себя, с любовью и с душой. Мне здесь очень хорошо. День дома для меня просто бесценен», — сказала знаменитость.