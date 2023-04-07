Анна Семенович объяснила отсутствие на светских фото ее «дядечки»

Певица и актриса Анна Семенович назвала в беседе с «Леди Mail.ru» своего возлюбленного непубличным человеком. Так она объяснила отсутствие совместных светских фото.

«Я, конечно, могла бы уговорить его ходить со мной на светские мероприятия, выставлять совместные фото. Но зачем? Чтобы всем продемонстрировать: вот, смотрите — у меня тоже есть дядечка? Мне это не нужно», — пояснила артистка.

По словам Семенович, ее возлюбленный — непубличный человек. Он предпочитает оставаться в тени, певица принимает его позицию. Она отметила, что не намерена показывать своего мужчину только для того, чтобы доказать его существование.

Ранее Анна Семенович призвала после 40 лет заниматься сексом и пить шампанское.