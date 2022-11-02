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21:42, 02 ноября 2022
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Анна Семенович показала себя на безлюдном пляже

Анна Семенович показала себя на безлюдном пляже

На безлюдном пляже показала себя в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 42-летняя певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович. В сторис она опубликовала селфи-видео топлес.

«Ну что, мои хорошие, может, поболтаем?» — обратилась загорающая на лежаке Семенович к подписчикам. Фолловеры задали артистке вопросы о личной жизни.

Один из юзеров поинтересовался, вступила бы певица в отношения с мужчиной на 20 лет старше нее. «Конечно, если бы я любила такого человека, я была бы с ним. Ведь главное — любовь, а сколько лет — вообще не важно. Обычно такие мужчины очень зрелые, очень умные, они ценят женщину и носят ее на руках», — отметила Семенович.

Отвечая на вопрос о смене фамилии после замужества, артистка призналась, что пока не думала об этом, но решение будет за ее супругом. «Если мужу будет принципиально, чтобы я взяла его фамилию, я не против. Если не принципиально, я оставлю свою. Мне кажется, она у меня прекрасная», — сказала звезда.

Ранее Семенович раскрыла секрет любви к собственной внешности. «Как ее можно не любить? Это же часть вас!» — сказала она.

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