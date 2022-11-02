Анна Семенович показала себя на безлюдном пляже

Один из юзеров поинтересовался, вступила бы певица в отношения с мужчиной на 20 лет старше нее. «Конечно, если бы я любила такого человека, я была бы с ним. Ведь главное — любовь, а сколько лет — вообще не важно. Обычно такие мужчины очень зрелые, очень умные, они ценят женщину и носят ее на руках», — отметила Семенович.

Отвечая на вопрос о смене фамилии после замужества, артистка призналась, что пока не думала об этом, но решение будет за ее супругом. «Если мужу будет принципиально, чтобы я взяла его фамилию, я не против. Если не принципиально, я оставлю свою. Мне кажется, она у меня прекрасная», — сказала звезда.

Ранее Семенович раскрыла секрет любви к собственной внешности. «Как ее можно не любить? Это же часть вас!» — сказала она.