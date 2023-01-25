Анна Семенович заявила о дискриминации пышногрудых женщин

О дискриминации пышногрудых женщин заявила в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович. С несправедливостью она столкнулась в бане.

«Пришла я в баню. Тут мне выдали специальное белье для груди. Я впихнула в него своих девчонок, и меня сдавило так, что дышать не могла. Слава богу, я взяла с собой купальник. Опять прижимают пышногрудых женщин! Какая-то дискриминация просто, девочки!» — рассказала Семенович в сторис.