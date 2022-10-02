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03:40, 02 октября 2022
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Семенович посоветовала способы снять тревогу и напряжение

Семенович посоветовала способы снять тревогу и напряжение
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Советы, как снять тревогу и напряжение при стрессе, дала в личном Telegram-аккаунте актриса и певица Анна Семенович.

Чтобы быстро успокоить нервы, знаменитость порекомендовала использовать способы переключения внимания. «Запишите мысль, которая тревожит, и десять раз прочитайте ее наоборот. Считайте, например, от 100 в обратном порядке или отнимайте от 100 по пять. Сконцентрируйтесь на любом предмете из внешнего мира и детально описывайте его в течение одной-двух минут. Еще можно заняться чем-то приятным для вас и проговаривать каждое действие: "Сейчас я буду… Потом я…"» — написала она.

Снять тревогу можно и через анализ ситуации, например, задав себе вопрос: «Станет ли легче, если думать об этом?» По словам артистки, при стрессе помогают разговоры с близкими, регулярные занятия спортом, хобби. Также Семенович посоветовала дать волю эмоциям. «Вы можете злиться или хотеть плакать, а если хочется плакать или кричать, сделайте это», — добавила она.

Ранее Седокова дала инструкцию по выходу из стресса. Она призналась, что из-за проснувшейся после тяжелого перелета хронической крапивницы ей пришлось выводить себя из состояния нервного срыва.

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