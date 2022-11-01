Анна Семенович опубликовала видео в купальнике с пляжа
Видео в купальнике с пляжа опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.
«Доброе утро всем! Я сегодня ранняя пташка, проснулась сама в восемь утра, пришла на пляж, а здесь тишина, никого нет. Я тут одна, играет музыка романтичная… Боже, как же хорошо!» — поделилась эмоциями артистка. Она пожелала своим фолловерам хорошего настроения, любви, радости и счастья.
Семенович также опубликовала серию фотографий в купальнике. Подписчики снимки оценили. «Анна, вы суперженщина!», «Ох, Анюта! Что же вы нас вгоняете в комплексы», «Вы очень красивая», «Красотка, ничего не скажешь», — написали они.
Известно, что певица сейчас отдыхает на турецком курорте Белек.
Ранее Семенович раскрыла секрет любви к своей внешности. «Как ее можно не любить? Это же часть вас!» — заявила она.