Анна Семенович опубликовала видео в купальнике с пляжа

Видео в купальнике с пляжа опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Доброе утро всем! Я сегодня ранняя пташка, проснулась сама в восемь утра, пришла на пляж, а здесь тишина, никого нет. Я тут одна, играет музыка романтичная… Боже, как же хорошо!» — поделилась эмоциями артистка. Она пожелала своим фолловерам хорошего настроения, любви, радости и счастья.