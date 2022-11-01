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17:44, 01 ноября 2022
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Анна Семенович опубликовала видео в купальнике с пляжа

Анна Семенович опубликовала видео в купальнике с пляжа
Фото: @ann_semenovich

Видео в купальнике с пляжа опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 42-летняя певица, актриса, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Доброе утро всем! Я сегодня ранняя пташка, проснулась сама в восемь утра, пришла на пляж, а здесь тишина, никого нет. Я тут одна, играет музыка романтичная… Боже, как же хорошо!» — поделилась эмоциями артистка. Она пожелала своим фолловерам хорошего настроения, любви, радости и счастья.

Семенович также опубликовала серию фотографий в купальнике. Подписчики снимки оценили. «Анна, вы суперженщина!», «Ох, Анюта! Что же вы нас вгоняете в комплексы», «Вы очень красивая», «Красотка, ничего не скажешь», — написали они.

Известно, что певица сейчас отдыхает на турецком курорте Белек.

Ранее Семенович раскрыла секрет любви к своей внешности. «Как ее можно не любить? Это же часть вас!» — заявила она.

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