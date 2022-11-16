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16:15, 16 ноября 2022
1 мин.

Анна Семенович показала видео в ванной

Анна Семенович показала видео в ванной
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Видео в ванной сняла и показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Какой же невероятный кайф сделать массаж и потом лечь в ванну с солью… Сегодня прекрасный выходной день!» — поделилась артистка.

В кадре Семенович прикрывает обнаженную грудь. Побаловать себя звезда решила посте долгой дороги из Новороссийска в Москву.

Ранее Семенович объяснила свой отказ от замужества. «Вне брака тоже есть шикарная, свободная и классная полноценная жизнь», — заявила она.

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