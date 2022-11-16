Анна Семенович показала видео в ванной

Видео в ванной сняла и показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная певица, теле- и радиоведущая Анна Семенович.

«Какой же невероятный кайф сделать массаж и потом лечь в ванну с солью… Сегодня прекрасный выходной день!» — поделилась артистка.