В Москве семилетний мальчик выпал из окна десятого этажа и погиб

Семилетний ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту в Москве и погиб. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает столичная прокуратура.

От полученных травм мальчик скончался на месте. По данным ведомства, в момент трагедии с ним дома находилась мать. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Ранее в мае 2023 года семилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа в подмосковном Домодедове. О его состоянии не сообщалось.