14:52, 09 июля 2023
1 мин.
В Москве семилетний мальчик выпал из окна десятого этажа и погиб
Семилетний мальчик в Москве погиб, выпав из окна квартиры на десятом этаже.
Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Семилетний ребенок выпал из окна квартиры на 10-м этаже жилого дома по Севастопольскому проспекту в Москве и погиб. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщает столичная прокуратура.
От полученных травм мальчик скончался на месте. По данным ведомства, в момент трагедии с ним дома находилась мать. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
Ранее в мае 2023 года семилетний ребенок выпал из окна 11-го этажа в подмосковном Домодедове. О его состоянии не сообщалось.