Съемщик устроил склад мочи в квартире москвички

В Москве квартирант превратил комнату в коммунальной квартире в склад с бутылками и кувшинами, наполненными мочой, которые хозяйка обнаружила после его выезда в ящиках, шкафах и даже в холодильнике. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»

Хозяйка отметила, что квартирант производил впечатление нормального человека и никогда не жаловался на отсутствие доступа к санузлу.

Однако после его отъезда женщина нашла тайники с уриной — мочу он сливал в пластиковые бутылки из-под пива, кружки, а самый большой бидон поместил в морозилку.

Ранее сообщалось, что москвич затопил соседку, но история приобрела неожиданный поворот. Женщина позвонила в полицию, сосед открыл дверь силовикам, а те обнаружили в его квартире 150 граммов марихуаны. В итоге потоп превратился для мужчины в задержание за сбыт наркотиков.