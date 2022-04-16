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Стало известно о планах Верки Сердючки провести концертный тур по России

Стало известно о планах Верки Сердючки провести концертный тур по России
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, допустил возвращение в Россию для организации концертных туров по стране. Об этом он рассказал израильским журналистам, пишет «StarHit».

«Я абсолютно не закрываю дверь, может произойти какой-то большой тур Сердючки по России», — заявил музыкант, отметив, однако, что в ближайшее время он не планирует посещать Россию.

Стало известно, что Данилко уже несколько лет не был на российской сцене после своей скандальной песни «Лаша тумбай», в тексте которой многие услышали слова: «Russia, goodbye» («Россия, прощай» — примечание «Мосленты»). Именно эти строки стали причиной закрытия для Сердючки России.

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