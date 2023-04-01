Сергей Лазарев высказался о вероятности эмиграции из России

О вероятности эмиграции из России высказался в беседе с РИА Новости известный российский певец Сергей Лазарев. Он заявил, что не планирует покидать страну.

Так он ответил на вопрос о том, хотел бы он покорять рынок стран Азии. Артист пояснил, что для того, чтобы стать популярным в другой стране и завоевать любовь зрителей, необходимо проживать там, а он не планирует переезжать из России.

Кроме того, певец затронул тему отмены русской культуры в западных странах. По его словам, не так давно в соцсетях он получал гневные комментарии от иностранных пользователей, однако сейчас их стало гораздо меньше. По его мнению, отменить русскую культуру нельзя, так как русские слишком много сделали для мировой культуры.

Ранее об отмене русской культуры на Западе высказалась певица, лидер этно-группы OYME, исследователь и представительница народа эрзя Ежевика Спиркина.