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Сергей Пускепалис раскрыл главное предназначение женщин

Сергей Пускепалис раскрыл главное предназначение женщин
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Главное предназначение женщины раскрыл в интервью на YouTube-канале «Диана Кади» известный российский актер и режиссер Сергей Пускепалис. По его мнению, все женщины должны рожать детей.

«Ну, а для чего, в принципе, женщина-то? Первая обязанность женщины — родить. Если не любит никого и не от кого родить, значит не женщина. Если ее не любят — тоже не женщина», — сказал артист.

Пускепалис считает, что женщине надо постараться, чтобы ее полюбили: она может и учиться, и работать, и вообще заниматься любым делом, но «только если это включено в главную ее задачу — родить».

При этом актер заявил, что с уважением относится к семейным парам, которые не могут завести ребенка по медицинским причинам.

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