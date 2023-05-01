Сергей Зверев рассказал о влиянии Вячеслава Зайцева в его успех

О влиянии модельера Вячеслава Зайцева в его успех рассказал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известный парикмахер, шоумен и певец Сергей Зверев. Он вспомнил о «звездном пинке» со стороны кутюрье.

«В молодости, когда мне было лет 20, он меня заметил, проникся моим творчеством, помогал мне. Именно от него я получил этакий звездный пинок. Он был моим наставником, моим учителем», — поделился Зверев.

О смерти Зайцева парикмахер узнал, когда находился на посвященном финалу реалити-шоу «Модельер» мероприятии. Шоумен отметил, что в этот день надел рубашку от знаменитого модельера. «Ей лет 20-25, она висела себе и висела у меня в шкафу. Но вот почему-то в этот день я решил ее надеть», — поделился он.

Зверев добавил, что буквально на днях узнал, что Зайцев пошел на поправку, стал говорить и ходить. Поэтому известие о смерти кутюрье стало для него шоком.

«Это для всех нас, конечно, огромная потеря. Хочется выразить соболезнования родным и близким, всем поклонникам этого замечательного, легендарного дизайнера, художника, мэтра мировой и российской моды и просто хорошего человека», — сказал он.

Вячеслав Зайцев скончался в воскресенье, 30 апреля, на 86-м году жизни. Смерть наступила в результате желудочного кровотечения в больнице подмосковного города Щелково.