В Москве пенсионерку ранило на съемочной площадке сериала «Ненормальный»

По данным канала, ЧП произошло в районе Восточное Измайлово, где планировали снимать эпизод сериала режиссера Глеба Орлова. Техники катили рейл с множеством тяжелых ламп, когда ножка стойки надломилась и оборудование рухнуло.

В результате пострадала 87-летняя россиянка, которая проходила мимо и к съемкам не имела никакого отношения. Ее доставили НИИ СП имени Н.В. Склифосовского с сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что декорация насмерть задавила 38-летнего артиста миманса Евгения Кулеша во время спектакля «Садко».