В Москве пенсионерку ранило на съемочной площадке сериала «Ненормальный»
Пенсионерку придавило оборудованием на съемочной площадке фильма «Ненормальный» в Москве.
Пенсионерка получила ранения на съемочной площадке фильма «Ненормальный» в Москве и попала в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Пожилая женщина проходила мимо, когда на нее упала часть светового оборудования. Видео с места происшествия публикует SHOT.
По данным канала, ЧП произошло в районе Восточное Измайлово, где планировали снимать эпизод сериала режиссера Глеба Орлова. Техники катили рейл с множеством тяжелых ламп, когда ножка стойки надломилась и оборудование рухнуло.
В результате пострадала 87-летняя россиянка, которая проходила мимо и к съемкам не имела никакого отношения. Ее доставили НИИ СП имени Н.В. Склифосовского с сотрясением мозга.
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