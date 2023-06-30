Ольга Серябкина без макияжа удивила пользователей сети

Лицо без макияжа показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Ольга Серябкина.

Знаменитость опубликовала видео процесса нанесения «летнего мейка». В начале ролика она показала свою чистую кожу без различных маскирующих несовершенства кожи средств.

«Извините, но без макияжа вас не узнал», «Едва ли бы кто-то из звезд решился бы выложить такой ролик на всеобщее обозрение», «Тутор: как разлюбить девушку за две минуты», «Как сильно постарела», «Серябкина, это ты?», «Что-то вы очень плохо выглядите», — удивились пользователи сети.

«Очень красивая, даже если без макияжа», «Супер без мейка», «Спасибо за натуральность», «Красоточка», «Вы хороши и с макияжем, и без», «Красотка без мейка», «Без мейкапа тоже отлично», «Классная», — написали поклонники.

Ранее Ольга Серябкина рассказала об отношении мужа к ее откровенным нарядам.