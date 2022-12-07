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16:40, 07 декабря 2022
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Серябкину в платье с глубоким декольте сравнили с новогодней елкой

Серябкину в платье с глубоким декольте сравнили с новогодней елкой
Фото: Telegram-канал «Серябкина»

Фото и видео в ярко-зеленом платье с глубоким декольте опубликовала в личном Telegram-канале певица Ольга Серябкина. Фолловеры сравнили ее с новогодней елкой.

«Ой, а вы мне пишите, что я красивая… Мне приятно, спасибо!» — обратилась артистка к подписчикам. Она призналась, что впервые за долгое время самостоятельно сделала макияж.

Юзеры ее старания оценили. «Невероятно красивая! И мейк — очень-очень», «Особенно красивый мейк сегодня», «Волшебная императрица с красивыми глазами», «Вы богиня красоты», — оставили они комплименты в комментариях.

Пользователи отметили, что выбранный фасон платья Серябкиной очень идет. «Новогодняя елочка прям», — написала одна из подписчиц.

Ранее Серябкину в прозрачном наряде сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. Но некоторые подписчики заметили, что в таком костюме совсем незаметно, что у певицы есть грудь.

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