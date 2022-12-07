Серябкину в платье с глубоким декольте сравнили с новогодней елкой

Фото и видео в ярко-зеленом платье с глубоким декольте опубликовала в личном Telegram-канале певица Ольга Серябкина. Фолловеры сравнили ее с новогодней елкой.

«Ой, а вы мне пишите, что я красивая… Мне приятно, спасибо!» — обратилась артистка к подписчикам. Она призналась, что впервые за долгое время самостоятельно сделала макияж.