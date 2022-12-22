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15:39, 22 декабря 2022
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Образ Серябкиной в платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети

Образ Серябкиной в платье с глубоким декольте восхитил пользователей сети
Фото: @seryabkina

Новыми фотографиями в откровенном образе поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певица, экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина. Снимки восхитили пользователей сети.

«Какая красивая», «Очень нежная», «Оля, улыбайся, улыбка тебе очень идет», «Какой макияж! Как тебе хорошо», «Прекрасная», — прокомментировали юзеры.

На серии снимков Серябкина позирует в черном платье на тонких лямках с глубоким декольте и широким вырезом на спине.

Ранее певицу Ольгу Серябкину в прозрачном наряде сравнили с итальянской актрисой Моникой Беллуччи.

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