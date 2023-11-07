38-летняя Ольга Серябкина показала фигуру в бикини

Пляжное фото опубликовала в личном Тelegram-канале певица Ольга Серябкина.

Знаменитость позировала на пляже в раздельном купальнике зеленого цвета, без макияжа и с собранными в косу волосами.

«Класс», «Просто SEX», «Надо уже топлес что ли загорать», «Побольше бы таких фото», «Godness», «Оля классная», «Это самые лучшие фотографии», «Я в тебя влюблен», «Какая же ты красивая. Обожаю сочетание светлая кожа и темные волосы. Коса обалденная», — написали поклонники.

Ранее Ольга Серябкина восхитила пользователей сети образом в платье с вырезами.