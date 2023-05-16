04:32, 16 мая 2023
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Серябкина сняла на видео свой танец в откровенном мини-платье
Певица Серябкина станцевала на камеру в откровенном мини-платье и выложила видео в сеть.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Певица Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном мини-платье и выложила видео в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Кошка», «Сексуальная», «Ах, какая!», «Соблазнительная», «Сексмашина», «Не тревожь мне душу, Оля», «Ого-го», — отреагировали на увиденное фолловеры знаменитости.
В кадре Серябкина в салатовом ультракоротком платье с большим разрезом в области груди танцует под песню Glamorous популярной американской исполнительницы Ферги Дюамель.
Ранее свой танец на пилоне показала подписчикам блогер и телеведущая Ида Галич.