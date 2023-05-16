Серябкина сняла на видео свой танец в откровенном мини-платье

Певица Ольга Серябкина станцевала на камеру в откровенном мини-платье и выложила видео в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Кошка», «Сексуальная», «Ах, какая!», «Соблазнительная», «Сексмашина», «Не тревожь мне душу, Оля», «Ого-го», — отреагировали на увиденное фолловеры знаменитости.