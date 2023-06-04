Звезда фильма «Мы из джаза» раскрыл подробности своих отношений с Шахназаровым

Подробности своих отношений с режиссером Кареном Шахназаровым раскрыл «Мосленте» звезда фильмов «Мы из джаза» и «Курьер», актер Александр Панкратов-Черный. Артист заявил, что их с Шахназаровым связывает давняя дружба.

«Как я получили роль Степана? Карен меня обманул! В Доме кино, где мы выпивали, попросил для проб подыграть Брондукову. Разумеется, я подыграл. Оказалось, что пробы — для меня», — рассказал Панкратов-Черный о съемках в дебютной картине Шахназарова.

Артист отметил, что до сих пор находится в прекрасных отношениях с режиссером. «Но в свои фильмы Шаханазаров зовет меня в случае крайней необходимости. Мы встречаемся за рюмочкой, и он говорит: "Саня, выручай!"», — заключил Панкратов-Черный.

Ранее Панкратов-Черный вспомнил о популярной в 1990-х подработке у актеров. По его словам, многие звезды из-за нехватки денег занимались извозом.