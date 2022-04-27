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Режиссер театра «Шалом» назвал популярные среди евреев места столицы

Режиссер театра «Шалом» назвал популярные среди евреев места столицы
Фото: Eugenii Belikov / Globallookpress.com

Режиссер Олег Липовецкий, ставший художественным руководителем столичного театра «Шалом», назвал «Мосленте» популярные среди евреев места столицы.

Липовецкий пояснил, что «Шалом» является единственным государственным еврейским театром в мире, не считая Израиля. «Мы еврейский театр не для евреев, а еврейский театр для всех национальностей, потому что у нашего народа огромный опыт нахождения ответов на вопросы, невероятно актуальные сегодня для любого зрителя: вопросы толерантности, антифашизма, добрососедства, исхода, попытки начать жизнь заново», — рассказал режиссер.

Худрук также отметил, что в Москве существует много национальных точек притяжения. Среди них, по его словам, синагоги, общины, Музей Толерантности, Федерация еврейских общин России и еврейские школы.

Ранее у посольства Израиля в Москве заметили длинную очередь. Попавший в ролик сотрудник сообщил, что ажиотаж фиксируется с конца февраля.

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