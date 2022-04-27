Режиссер театра «Шалом» назвал популярные среди евреев места столицы

Режиссер Олег Липовецкий, ставший художественным руководителем столичного театра «Шалом», назвал «Мосленте» популярные среди евреев места столицы.

Липовецкий пояснил, что «Шалом» является единственным государственным еврейским театром в мире, не считая Израиля. «Мы еврейский театр не для евреев, а еврейский театр для всех национальностей, потому что у нашего народа огромный опыт нахождения ответов на вопросы, невероятно актуальные сегодня для любого зрителя: вопросы толерантности, антифашизма, добрососедства, исхода, попытки начать жизнь заново», — рассказал режиссер.

Худрук также отметил, что в Москве существует много национальных точек притяжения. Среди них, по его словам, синагоги, общины, Музей Толерантности, Федерация еврейских общин России и еврейские школы.

Ранее у посольства Израиля в Москве заметили длинную очередь. Попавший в ролик сотрудник сообщил, что ажиотаж фиксируется с конца февраля.