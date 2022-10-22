Священник призвал родителей дать детям шанс на ошибку

Дать детям шанс на ошибку призвал родителей в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин.

«Дети не должны быть идеальными, вырастая по чужому сценарию жизни. Я даю им право на ошибку, конечно же, опасаясь за их будущее. Может, они и не скажут "папа, ты был прав", но разок-другой так подумают. Такое для кого-то страшновато звучит», — написал блогер.

По словам священнослужителя, при излишней опеке, когда взрослые не позволяют младшему поколению самостоятельно делать выборы, в семье рушится доверие и портятся отношения.

Ранее священник рассказал о грамотной реакции на детскую ложь. Он подчеркнул, что взрослым в любом случае нужно быть на стороне своих детей.