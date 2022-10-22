Люди
02:33, 22 октября 2022
1 мин.

Священник призвал родителей дать детям шанс на ошибку

Священник призвал родителей дать детям шанс на ошибку
Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Дать детям шанс на ошибку призвал родителей в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин.

«Дети не должны быть идеальными, вырастая по чужому сценарию жизни. Я даю им право на ошибку, конечно же, опасаясь за их будущее. Может, они и не скажут "папа, ты был прав", но разок-другой так подумают. Такое для кого-то страшновато звучит», — написал блогер.

По словам священнослужителя, при излишней опеке, когда взрослые не позволяют младшему поколению самостоятельно делать выборы, в семье рушится доверие и портятся отношения.

Ранее священник рассказал о грамотной реакции на детскую ложь. Он подчеркнул, что взрослым в любом случае нужно быть на стороне своих детей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.