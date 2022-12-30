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17:14, 30 декабря 2022
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Шеф-повар Ивлев рассказал о подготовке к новогоднему застолью

Шеф-повар Ивлев рассказал о подготовке к новогоднему застолью
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как проходит подготовка к новогоднему застолью, рассказал на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев.

Телезвезда показал, что начинает делать заготовки для салатов: снял лежащие в раковине шампиньоны и кастрюлю с яйцами, стоящую на плите.

«Начинается самая прекрасная пора, очей очарованье. Как раз время шинковать. Я уже подготовился. Начинается этот мощный кулинарный трип. А вы уже начали стричь салаты?» — спросил Ивлев.

Повар также показал на видео место будущего застолья. Он поставил большой стол, назвав его «взлетной полосой», и отметил, что ждет в гости своих любимых друзей.

Ранее популярный шеф-повар Ивлев нашел путь к сердцу женщин. Он посоветовал мужчинам удивлять дам блюдами с овощами, морепродуктами и рыбой.

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