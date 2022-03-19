Известный телеведущий отреагировал на информацию о своем отъезде из России

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram отреагировал на информацию об отъезде из России.

«Очень много вопросов о том, уехали мы или нет. Нет. Наверное, следует написать об этом пост», — рассказал артист в сторис. Шепелев сопроводил сообщение своей фотографией, сделанной на фоне храма Большое Вознесение в Москве с соответствующей геометкой.

Чуть позже телеведущий подробнее рассказал о своем решении. «Для меня домом всегда было то место, где была моя работа. Я так устроен. Сейчас к этому добавилось еще одно — дом там, где семья. Мое дело и моя семья здесь. Значит, и я здесь», — написал он в своем блоге.

Ранее стало известно, что прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова покинула страну и продолжит карьеру в Нидерландах.