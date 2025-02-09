Шестилетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Новой Москве

В субботу, 8 февраля, в Новой Москве шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже одной из жилых высоток. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные прокуратуры.

Ребенок скончался на месте от полученных травм. По данным ведомства, девочка на непродолжительное время осталась без присмотра взрослых. Она подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что житель Щербинки избил женщину, после чего вытолкнул ее из окна квартиры. Женщина не удержала равновесие и выпала из него, в результате чего скончалась от полученных повреждений.