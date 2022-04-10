Москвичи начали замечать развешанные на деревьях «шифровки»

На столичных улицах жители Москвы начали замечать развешанные «шифровки» на деревьях. Снимки появились в группе «ВКонтакте» «Капотня».

На опубликованных кадрах видно, что на ветках деревьев на веревках висят листы бумаги, завернутые в пакеты. Один из подписчиков паблика с юмором отметил, что спутал листы с рекламой шаурмы, но затем предположил, что такие послания могли оставить участники одной из сект.

Однако другая участница группы рассказала, что на самом деле находится внутри конвертов. «Я открыла одно такое письмо на собачьем поле. Там красивым почерком были написаны слова из Библии и на их основании желалось всем благо», — рассказала под постом жительница столицы.

Ранее москвичка рассказала, что на одной из улиц столицы под деревом заметила несколько конфет, овощи и свечи. Женщина предположила, что в районе начали проводить обряды сатанисты.