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14:23, 15 февраля 2023
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13-летняя школьница забеременела в Подмосковье

13-летняя школьница забеременела в Подмосковье
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В городе Реутов беременная школьница обратилась в женскую консультацию, сообщает MK.RU. Предполагаемый отец ребенка — 14-летний одноклассник девочки.

Школьница пришла к врачу в сопровождении матери. По данным MK.RU, подросток забеременела в 2022 году, когда ей было 13 лет. Родителям о своем положении она рассказала только в начале 2023 года. На данный момент восьмикласснице уже исполнилось 14 лет, срок беременности составляет 29 недель.

Источник уточнил, что девочка давно встречается со своим сверстником. Оба подростка характеризуются положительно и растут в благополучных семьях, сообщает MK.RU.

Ранее в Подмосковье врачи [спасли](https://moslenta.ru/news/lyudi/vrachi-spasli-12-10-2022.htm беременную двойней россиянку с редкой опасной патологией: пуповины детей переплелись между собой.

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