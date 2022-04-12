В Подмосковье двое молодых людей жестоко избили школьника

В Морозовскую больницу из подмосковных Химок в тяжелом состоянии был доставлен избитый учащийся 11 класса. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает KP.RU.

По информации издания, избитого школьника обнаружили на улице случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у несовершеннолетнего компрессионный перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, а также многочисленные ушибы и гематомы на спине.

Из больницы о случившемся сообщили в полицию, правоохранители начали проверку по факту нападения. Вскоре оперативникам удалось установить, что школьника жестоко избили двое молодых людей в возрасте 16 и 19 лет. По предварительным данным, конфликт произошел на почве неприязненных отношений.

Ранее в Москве отец избил сына-школьника бамбуковой метлой.