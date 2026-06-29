Школьник из Подмосковья впервые в истории региона набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник Алексей Майоров из Подмосковья сдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 400 баллов. Он стал первым в регионе, кто получил наивысший результат по четырем предметам. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства образования Московской области.

Школьник обучался в лицее в Павлово-Посадском городском округе. Он сдавал русский язык, математику, физику и химию.

По данным Минобразования, на сегодняшний день в Подмосковье семь выпускников с 300-балльными результатами по итогам ЕГЭ.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил московскую школьницу, которая сдала ЕГЭ на 500 баллов, и отметил, что это результат невероятного труда, блестящего интеллекта и несгибаемой воли.