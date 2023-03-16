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10:48, 16 марта 2023
1 мин.

В Москве школьник впал в кому после плановой операции

У подростка зафиксировали клиническую смерть после плановой операции в Москве.

В Москве школьник впал в кому после плановой операции
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После проведения плановой операции в Москве школьник впал в кому. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Родители мальчика сообщили, что после медицинского вмешательства у подростка зафиксировали клиническую смерть. Следователи начали проверку по факту случившегося. Доклад о ходе проверки поручил предоставить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Подмосковье школьник умер во время занятия в футбольной секции. По предварительным данным, причиной смерти стала коронарная недостаточность.

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