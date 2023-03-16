В Москве школьник впал в кому после плановой операции

После проведения плановой операции в Москве школьник впал в кому. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Родители мальчика сообщили, что после медицинского вмешательства у подростка зафиксировали клиническую смерть. Следователи начали проверку по факту случившегося. Доклад о ходе проверки поручил предоставить глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в Подмосковье школьник умер во время занятия в футбольной секции. По предварительным данным, причиной смерти стала коронарная недостаточность.