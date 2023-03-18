Школьник взорвал Вечный огонь в Подмосковье
Школьник с помощью огнетушителя взорвал Вечный огонь в подмосковном Можайске.
Школьник взорвал Вечный огонь в подмосковном Можайске. Как сообщает Telegram-канал Shot, ребенок закинул в мемориал огнетушитель.
По имеющейся информации, инцидент произошел на улице Желябова возле Дома творчества. Женщина, работающая в учреждении, услышала громкие звуки, и, выйдя на улицу увидела густой дым над Вечным огнем в местном сквере. После этого очевидец событий вызвала полицию.
Приехавшие на место эксперты обнаружили в монументе разорванный порошковый огнетушитель. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что участником инцидента стал 11-летний ученик местной школы. Правонарушителя поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее в Подмосковье школьник потребовал от чиновников привезти ему домой кокаин.