Школьник взорвал Вечный огонь в Подмосковье

Приехавшие на место эксперты обнаружили в монументе разорванный порошковый огнетушитель. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что участником инцидента стал 11-летний ученик местной школы. Правонарушителя поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье школьник потребовал от чиновников привезти ему домой кокаин.