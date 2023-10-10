В Москве школьника госпитализировали после истерики из-за отключения интернета

16-летний школьник разбил себе руки во время истерики из-за отключения интернета. По данным SHOT, подростка пришлось госпитализировать.

Как сообщает источник, мать отключила интернет в доме из-за того, что десятиклассник отказывался ходить в школу из-за компьютерных игр. Подросток сильно разозлился и ударил кулаком в дверь, разбил стекло и сильно повредил руки осколками.

Подросток позвонил матери, и она вызвала скорую помощь. Сейчас молодой человек проходит в больнице обследование, в том числе и на психическое состояние.

Ранее учитель начальных классов Федулова назвала главную проблему современных школьников.