Житель спального района Москвы вспомнил о школьных дискотеках времен СССР

Житель спального района Нагатинский затон, 48-летний технический директор Сергей Баранов в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о переправе на пароме в местный совхоз, о мороженом в вазочках и о школьных дискотеках времен СССР.

Баранов переехал в это место на карте Москвы в совсем юном возрасте, в 1984 году, однако в его памяти сохранилось немало ярких впечатлений о тех временах. «Помню, как тогда мы плавали на плотах на Бобровый остров, собирали яблоки в саду в "Коломенском", переправлялись на пароме в совхоз "Огородный гигант"», — рассказал он. А в том месте, где сейчас стоит торговый центр «Остров мечты», отметил москвич, раньше был парк Нагатинская пойма — там он с друзьями много лет назад строил землянки.

«Еще помню школьные дискотеки, куда стекался весь район… Помню кафе в 34-м доме на Нагатинской набережной, где можно было купить мороженое в шариках в металлических вазочках», — продолжил Баранов. Упомянул он и старый причал, откуда очень интересно было наблюдать за круизными теплоходами. «Они стояли по три-четыре штуки и отправлялись в плаванье каждую пятницу под "Марш славянки"», — уточнил собеседник «Мосленты».

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