Победителя шоу «Танцы» задержали в Москве с наркотиками

Наркотики у известного танцора, победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета нашли сотрудники ДПС в Москве при проверке автомобиля его знакомого. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, ночью на Звенигородском шоссе инспекторы остановили машину, в которой находился танцор. При проверке документов у водителя правоохранители заметили, что пассажир в лице Щебета начал нервничать. Тогда инспекторы спросили его о наличии запрещенных веществах, на что тот ответил отрицательно, но занервничал еще сильнее.

В результате танцора попросили выйти из машины. При досмотре у него в кармане нашли 10 граммов марихуаны. Щебета задержали и увезли в отдел для дальнейших разбирательств, сообщает источник.

Ранее заслуженную артистку России Рамилю Искандер заподозрили в наркоторговле.