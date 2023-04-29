Пользователей сети удивили старые выпуски кулинарного шоу Юлии Высоцкой
Актриса Юлия Высоцкая стала мемом из-за старых выпусков своего кулинарного шоу.
Старые выпуски кулинарного шоу «Едим дома» с актрисой Юлией Высоцкой, которое было популярно в начале 2000-х годов, удивили современных пользователей сети. Сейчас некоторые фрагменты с артисткой стали мемами, которые публикуют в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Один из них — эпизод с пылающим на мангале мясом, которое горит за спиной у Высоцкой пока она спокойно нарезает овощи. В какой-то момент ведущая снимает пылающее мясо со словами: «снимаем с огня вот эту вот красоту», тушит его и выкладывает покрывшиеся черной коркой куски на тарелку.
«Оператор бы крикнул, что позади нее пожар», «А так аппетитно рассказывает», «Желудок гнется от такой красоты, шашлык уголек», — прокомментировали юзеры ролик, сделанный одним из пользователей.
Второе популярное видео, ставшее мемом, — приготовление сырников. В этом эпизоде сырники Высоцкой оказались слишком жидкими и прилипли к сковороде. «Любимая консистенция моего мужа, он очень любит, когда корочка, а внутри тесто растекается», — говорит артистка в тот момент, когда корочка сырника остается прилипшей к сковороде, а его жидкая середина вытекает наружу.
«Надо еще постараться такие приготовить», «Зато муж с удовольствием ест, бедный, и говорит, что это его любимая консистенция», «Что-то на сырники не похоже», — прокомментировали пользователи.
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