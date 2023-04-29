Пользователей сети удивили старые выпуски кулинарного шоу Юлии Высоцкой

Старые выпуски кулинарного шоу «Едим дома» с актрисой Юлией Высоцкой, которое было популярно в начале 2000-х годов, удивили современных пользователей сети. Сейчас некоторые фрагменты с артисткой стали мемами, которые публикуют в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Один из них — эпизод с пылающим на мангале мясом, которое горит за спиной у Высоцкой пока она спокойно нарезает овощи. В какой-то момент ведущая снимает пылающее мясо со словами: «снимаем с огня вот эту вот красоту», тушит его и выкладывает покрывшиеся черной коркой куски на тарелку.