Актриса Екатерина Шпица назвала отличительное качество москвичей

Известная российская актриса Екатерина Шпица в беседе с «Москвич Mag» назвала отличительное качество москвичей от жителей других городов.

Она отметила, что в последнее время ей все чаще, глядя на человека, сложно определить, коренной он москвич или нет. Она уточнила, что сама является «понаехавшей», так как родилась в городе Инте, но ее сын — москвич по рождению.

«Москвич — это глубже и больше, чем производное от топонима, это характеристика личности. Понятно, что москвичи бывают разного качества — и со знаком "плюс", и "минус", но для меня это понятие включает в себя прежде всего энергичность, мобильность, работоспособность», — объясняет она.

Артистка считает, что настоящий москвич — это творческий человек, не имеющий чувства страха. В заключение она добавила, что каждый человек может стать москвичом, если это необходимо для его развития.

Ранее отличительное качество москвичей от жителей других городов назвала латвийская актриса театра и кино, модель и ведущая Агата Муцениеце.