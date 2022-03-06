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Названы наиболее частые симптомы заражения подвидом омикрон-штамма ВА.2

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Названы наиболее частые симптомы заражения подвидом омикрон-штамма ВА.2
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в беседе с ТАСС назвала наиболее частые симптомы заражения подвидом омикрон-штамма ВА.2.

По словам эксперта, данный вид вируса проявляется в виде усталости и головокружения. Также возможно появление кашля, чихания, боли в горле и потери обоняния.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сейчас подвид ВА.2 выявлен во всех регионах России.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о появлении новых типов омикрон-штамма — ВА.2 и ВА.3. Второй тип, как считает эксперт, распространится ближе к апрелю, а первый — уже сейчас.

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