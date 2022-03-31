Россиянам напомнили о штрафах за сорняки на дачах

О штрафах за нарушения на дачном участке напомнил россиянам в беседе с РИА НедвижимостьЪ управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

За большое количество сорняков могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей.

За попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками, будет наложен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Если владелец участка уверен, что дрон не принадлежит государству, следует обратиться в полицию.

Штраф до 10 тысяч рублей грозит в случае, если дача с категорией земли не под сельхозназначение, используется для предпринимательской деятельности.

Оштрафовать на три-пять тысяч рублей могут за мойку авто на участке, а за складирование мусора — на одну-две тысячи.

Размер забора также может стать причиной санкций. Запрещены ограды выше 1,8 метра, материал не должен препятствовать проникновению солнечного света на участок соседей. В противном случае можно получить до пяти тысяч рублей штрафа.

Ранее владельцам дачных участков назвали условия для получения штрафа зимой.