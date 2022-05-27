Альпинистский штурм спецназом квартиры московских наркоторговцев попал на видео

Штурм спецназом квартиры московских наркоторговцев с использованием альпинистского снаряжения попал на видео, опубликованное «МВД Медиа». На видеозаписи бойцы СОБРа спускаются по альпинистским тросам с крыши многоэтажки и выбивают окна в одной из квартир, принадлежащей участнику группы наркодельцов.

По данным следствия, нарколаборатория располагалась на территории одного из дачных участков в Наро-Фоминске. Там оперативниками при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования и Росгвардии был задержан организатор подпольной деятельности.

«В ходе обысков было найдено различное оборудование и сырье, а также более двух килограммов мефедрона. В это же время по разным адресам в Москве и Московской области были задержаны шестеро сообщников фигуранта, которые занимались сбытом произведенных веществ. По местам их проживания изъяты расфасованные пакетики с мефедроном общей массой более 700 граммов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.