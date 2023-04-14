56-летняя Наталья Штурм показала откровенные фото из душа

Серию откровенных фото показала своим подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя певица Наталья Штурм. Она приняла душ в полупрозрачном белье черного цвета.

«Наташка, красавица! Так держать», «Шикарное тело», «Ну наконец-то в Москве хоть разделась, а то на океане все скромничала в слитных купальниках», «Наталья, не злите пышек-домохозяек», «Мегабодипозитив», «Пошла жара», «Просто богиня», — отреагировали на увиденное подписчики певицы.

Несколько человек заподозрили Штурм в использовании фотошопа. По их мнению, в реальности она выглядит иначе. «Старость не скроешь», — заявила одна из участниц дискуссии.

Ранее 56-летняя Штурм рассказала о своей реакции на предложение супруга зачать ребенка.