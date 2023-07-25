57-летняя Наталья Штурм показала оголенные ягодицы

Фотографию ягодиц, снятых крупным планом, опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Штурм.

«Пока весь шоу-бизнес переругался, чья жопа натуральнее, я присела 50 раз. Олды рулят», — прокомментировала селфи артистка. Она сфотографировала себя, лежа на шезлонге. Из одежды на ней был раздельный купальник с цветочным принтом, а из аксессуаров — солнцезащитные очки.

Ранее Наталья Штурм разозлила подписчиков фото без нижнего белья.