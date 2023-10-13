57-летняя Наталья Штурм раскрыла обхват талии

Обхват талии после пластических операций и похудения раскрыла в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Наталья Штурм.

«Моя талия сейчас 63 сантиметра. Секреты есть: корсет, диеты, пластика. Но у меня самый большой бюст при такой тонкой талии! Успейте возразить, пока я в голодный обморок не упала», — рассказала артистка.

Для сравнения Штурм привела в пример параметры знаменитостей. По ее словам, у советской и российской актрисы и певицы Людмилы Гурченко объем талии составлял 48 сантиметров, у американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян — 61 сантиметр, а у американской актрисы и фотомодели Меган Фокс — 56 сантиметров.

Ранее Наталья Штурм показала результаты пластической операции. Она не уточняла, какие изменения решила сделать в своей внешности, но на опубликованном снимке были видны разметки хирурга на лице, боках, животе и ягодицах.